Prohens cree que la protesta de es Trenc está "basada en mentiras": "Pueden encontrar mejores formas de hacer oposición"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha considerado que la manifestación convocada por las principales entidades ecologistas contra la desprotección de es Trenc está "basada en mentiras" y ha reiterado que el parque natural no sufrirá modificaciones.

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este jueves, celebrado de forma excepcional en Eivissa, al ser preguntada por la cadena humana promovida por el GOB, Terraferida y Menys Turisme, Més Vida, a la que se han sumado partidos como el PSIB.

La protesta, que tendrá lugar el próximo 5 de julio bajo el lema 'Salvem es Trenc!', está "basada en mentiras y en unos supuestos que no se dan ni se darán", ha sostenido la presidenta.

"Dicen de salvar es Trenc como si estuviese en peligro, pero quiero ser muy clara: es Trenc está, ha estado y continuará estando protegido bajo este Govern", ha subrayado.

La única modificación realizada a través de la ley ómnibus, ha recordado Prohens, es la forma en la que se podría modificar la ordenación del parque natural.

Tal y como sucede en el resto de zonas protegidas, ahora se podrá cambiar vía decreto y no será necesaria una ley. Se trata, por lo tanto, de "un simple trámite administrativo para dar seguridad jurídica y acabar con una anomalía", ha explicado.

"Con esto no hay más desprotección de es Trenc, porque sino estarían desprotegidos todos los parques naturales. No está sobre la mesa del Govern modificar los planes de ordenación, pero era una anomalía que si tuviese que haber una futura modificación tuviese que hacerse por ley y no por decreto, como pasa en el resto", ha dicho.

La presidenta autonómica, quien ha negado de forma reiterada y "taxativa" que es Trenc esté en peligro, ha enmarcado la manifestación en la necesidad de algunas entidades y partidos políticos de "hacer oposición al Govern".

"Estoy segura de que pueden encontrar mejores maneras de hacer oposición sin tener que recurrir a mentiras y a posibles que no se darán nunca. Respetamos las críticas y las movilizaciones ciudadanas, pero nos negamos taxativamente a que se tengan que usar mentiras que el tiempo pondrá en su lugar, porque esta desprotección es totalmente falsa", ha concluido.