Prohens critica que el Gobierno central siga sin reaccionar "ante una crisis migratoria sin precedentes"

La presidenta de Baleares, Marga Prohens. - Jesús Hellín - Europa Press

PALMA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha afirmado que Baleares sigue esperando la respuesta del Gobierno central y una reacción "ante una crisis migratoria sin precedentes".

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, la líder del Ejecutivo se ha pronunciado de este modo tras la llegada a las costas del archipiélago de un centenar de migrantes este martes y que elevan a más de 6.600 el total de personas en lo que va de año, un 9 por ciento que a las mismas alturas de 2025.

Prohens ha añadido que las Islas siguen reclamando más medios en el control de las fronteras, más contundencia contra las mafias, la activación permanente de Frontex en la ruta a Baleares y la aplicación del reglamento de retornos de Europa.