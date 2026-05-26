Prohens defiende que el Govern ha cumplido el "95% de su programa" mientras acusa al PSIB de dedicarse a "embarrar"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, interviene en el pleno del Parlament. - CAIB

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha mantenido que el Ejecutivo ha cumplido con el "95% de su programa de gobierno", al tiempo que ha recriminado al PSIB que único que haga sea "embarrar" y "enfangar".

Con esas palabras ha respondido al líder de la oposición, Iago Negueruela, durante la sesión de control celebrada este martes en el Parlament, quien le ha recriminado el doble rasero empleado para hablar de los casos de corrupción.

Prohens ha afirmado que el PSIB "no tiene proyecto para Baleares", por lo que ha planteado cómo puede aspirar a gobernar la comunidad si el PSIB tiene unos líderes que "no son capaces de gobernar el partido".

Seguidamente le ha mencionado algunas de las medidas adoptadas durante su mandato, como la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, la gratuidad de las 'escoletes', las ayudas para enfermos de ELA, la cobertura de los especialistas de oncología en Can Misses o el programa Construir para Alquilar.

Negueruela le ha afeado su "falta de altura" al no referirse al juicio de su jefe de gabinete como lo ha hecho con los casos de corrupción del PSOE y le ha reprochado que, en la ley omnibus que se debatirá a continuación, haya introducido una enmienda para que las viviendas de protección oficial puedan ser adquiridas por personas jurídicas.

Prohens le ha reprobado en su contestación que el PSOE haya accedido al Gobierno central con una moción de censura contra la corrupción y después tenga "a todo el partido bajo sospecha", con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero investigado por blanqueo de capitales por el rescate de Plus Ultra y con Baleares en el foco por el caso Koldo.

Por eso ha ironizado con Negueruela este martes haya "desayunado con diamantes" pero le ha pedido que salga del 'shock' porque "la legislatura tiene que continuar".