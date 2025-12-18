Prohens defiende la prohibición del burka en espacios públicos y no se "imagina" que no reciba el apoyo unánime

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante un pleno en el Parlament balear - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern y del PP Baleares, Marga Prohens, ha defendido la proposición no de ley (PNL) presentada por su partido en el Parlament para prohibir el burka y el niqab en edificios públicos.

"Estoy convencida de que tendrá el apoyo unánime de todo el arco parlamentario porque no me imagino a ningún partido democrático que cree en la dignidad de las mujeres vote en contra", ha dicho este jueves en la tradicional copa de Navidad del PP.

Para la presidenta, se trata de una iniciativa "muy clara" que va "de igualdad, de feminismo y de libertad". Así, la PNL, ha subrayado, va en contra de las prácticas que "invisibilizan a las mujeres y atentan contra sus derechos fundamentales".

La PNL reclama al Gobierno central que impulse las reformas legislativas necesarias para prohibir el uso del velo islámico integral en todos los edificios e instalaciones de titularidad pública. "Si pudieramos ya estaría hecho", ha asegurado.