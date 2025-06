Prohens defiende a Vera ante los ataques de la oposición y reivindica su apoyo a los docentes

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido a su conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ante los ataques de la oposición y ha reivindicado el apoyo que su Ejecutivo brinda a los docentes.

Así se ha expresado este martes en el pleno del Parlament después de que el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, le haya reprochado que "tolere" los ataques e insultos a los funcionarios docentes.

"Yo no me he callado nunca y no lo hice la pasada legislatura, cuando ustedes lo hacían", le ha contestado la presidenta autonómica. "Siempre defenderé a los docentes de estas islas, en cuyas manos dejamos lo más preciado que tenemos, nuestros hijos y su futuro", ha añadido.

Prohens, ante las críticas del ecosoberanista, ha enumerado algunos de las medidas positivas que, a su parecer, su Govern ha puesto en marcha en beneficio de los docentes. Por ejemplo, la devolución del 2,9% de incremento salarial que fue congelado durante la pandemia.

Eso, ha apuntado, sí fue "un ataque a los docentes". "¿Dónde estaba entonces su camiseta verde?", le ha afeado a Apesteguia.

También ha reivindicado la actualización del plus de insularidad y la mejora de los pluses de difícil y muy difícil cobertura, la simplificación de la burocracia, la eliminación de la obligatoriedad de realizar trabajo de investigación y la elaboración de un plan de infraestructuras que permitirá que desempeñen su trabajo en un "entorno de calidad".

CESE DE VERA

Apesteguia ha acusado a Prohens de "callar" ante los diferentes ataques que se han vertido desde Vox hacia los docentes y le ha instado a cesar a Vera por no defenderles.

"Tengo al mejor conseller de Educación que ha habido nunca en estas islas, infinitamente mejor que el suyo y, sobre todo, infinitamente mucho más trabajador", le ha contestado la líder autonómica.