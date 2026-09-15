Prohens destaca la obra y trayectoria de Alzamora, Premio Nacional de Poesía

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una rueda de prensa - CAIB

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha expresado su enhorabuena a al escritor Sebastià Alzamora, que ha sido galardonado con el Premio Nacional de Poesía.

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, la líder del Ejecutivo autonómico ha señalado que se trata de un reconocimiento a su obra y a una extensa trayectoria, "marcada por su dedicación a la literatura y a la creación".

También en redes sociales, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha destacado que se trata de un reconocimiento "inmenso" a una trayectoria literaria "que hace décadas que regala palabras, memoria y belleza".

La expresidenta del Govern ha subrayado, además, que el premio es un orgullo para Mallorca y el catalán.

"Con 'Sala Augusta seguit de llengua materna' vuelves a demostrar la fuerza de tu poesía, capaz de mirar de cara nuestra historia y, al mismo tiempo, hablarnos desde la intimidad y la ternura", ha añadido.