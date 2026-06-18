Prohens dice que Galmés ha hecho todo lo que estaba en su mano en el caso Bestard

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha afirmado este jueves que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha hecho "todo lo que estaba en su mano" en relación al caso del uso irregular de coches oficiales por parte del vicepresidente de la institución insular, Pedro Bestard.

A preguntas de los medios tras un acto en Marratxí, la líder del Ejecutivo autonómico ha expresado respeto por las decisiones y actuaciones de la institución insular y ha recordado que Galmés hará caso a las recomendaciones de los informes en relación a la regulación del uso de los coches oficiales.

Prohens, en todo caso, ha cuestionado el interés del PSIB en esta cuestión pocas horas después de la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional "por malversación, organización criminal y no se cuántos delitos más". "Que expliquen de dónde han salido las joyas de su líder espiritual", ha añadido.

Por otra parte, la líder del Ejecutivo autonómico ha negado que se vaya a rebajar la protección de Es Trenc a través de la ley de aceleración de proyectos estratégicos y ha calificado de "bulos" de los "ecologistas intermitentes" las insinuaciones al respecto.