MÉS acusa a Galmés de ser "cómplice de la degradación institucional" tras las nuevas informaciones sobre Bestard

Archivo - El conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, durante su visita al campus deportivo Acampaesport. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallroca ha señalado que el "silencio" del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, le convierte en "responsable político del escándalo" y en "cómplice de la degradación institucional", ante las nuevas informaciones conocidas sobre el supuesto uso indebido de los coches oficiales por parte del vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard.

Así se ha expresado la portavoz de la formación en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perrelló, quien ha apuntado que las conclusiones extraídas del informe oficial elaborado por la institución insular hace que la continuidad de Bestard sea "políticamente insostenible".

En un comunicado, Perelló ha responsabilizado a Galmés de la situación creada, puesto que, a su juicio, cada día que pasa sin tomar decisiones es "una decisión en sí misma".

Para los ecosoberanistas, los informes confirman un uso de los recursos públicos vinculado a "intereses particulares" y a "caprichos personales" del vicepresidente insular.

Así, han subrayado que el informe detalla una compilación repostajes de gasolina asociados a desplazamientos de "carácter personal y familiar", junto con otros usos de los recursos públicos "sin relación con la actividad institucional".

Entre los hechos dados a conocer también figura la compra de un 'boc' disecado, un episodio que MÉS per Mallorca ha calificado como "especialmente significativo" porque está directamente relacionado con una afición personal de Bestard, conocido por su vinculación histórica con el mundo de la caza y por haber presidido la Federación Balear de Caza. Esta adquisición simbolizaría una manera de entender las instituciones como si fueran "un patrimonio privado" y no un "servicio público al conjunto de la ciudadanía".

Perelló ha afirmado que esto ya no serían solo "irregularidades administrativas aisladas", sino de un conjunto de hechos que apuntan a la "utilización de recursos de todos para atender intereses particulares e incluso aficiones personales". En ese sentido, ha incidido en que las instituciones no pueden estar al servicio de los "caprichos de ningún cargo público".

"Los mallorquines no pagan impuestos para que un vicepresidente pueda utilizar vehículos, gasolina y recursos públicos para satisfacer aficiones propias, resolver cuestiones personales o atender intereses familiares. Esta manera de comportarse representa una patrimonialización intolerable de las instituciones y una absoluta confusión entre aquello que es público y aquello que es privado", ha sostenido.