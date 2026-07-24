Prohens entiende el "malestar" por la saturación turística pero culpa a la izquierda del crecimiento "desbocado"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, atiende a los medios de comunicación tras reunirse con el Rey Felipe VI en el Palacio Real de la Almudaina de Palma. - J. FERNÁNDEZ ORTEGA - EUROPA PRESS

PALMA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dicho entender el "malestar" de una parte de la población por la saturación turística pero ha responsabilizado a la izquierda del crecimiento "desbocado" durante sus últimas dos legislaturas al frente del Ejecutivo autonómico.

De este modo se ha expresado este viernes tras ser recibida por el Rey Felipe VI en la tradicional audiencia de verano ofrecida en el Palacio Real de la Almudaina de Palma.

Prohens, preguntada por la manifestación contra la turistificación del domingo, ha dicho entender "el malestar de una parte de la población con el crecimiento turístico que en los últimos ocho años fue absolutamente desbocado".

"Y no es porque lo diga yo, ahí están los datos. 115.000 plazas en ocho años, algo totalmente inasumible para un territorio como el nuestro", ha sostenido la presidenta, responsabilizando al Govern del Pacte.