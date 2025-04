Prohens estudiará la petición de Formentera sobre menores inmigrantes, pero recuerda que la competencia es estatal

IBIZA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado entender la petición del Consell de Formentera sobre la necesidad de recibir colaboración económica para atender a los menores extranjeros no acompañados y ha señalado que su Ejecutivo estudiará las posibilidades que Formentera ponga sobre la mesa, aunque ha puntualizado que estas competencias corresponden al Gobierno central.

Así se ha referido la presidenta a la situación económica del Consell de Formentera debido a la atención que presta a menores extranjeros no acompañados. Prohens ha remarcado que es el Gobierno central quien muestra una "dejadez de funciones", y es responsable de esta situación "y de lo que pueda pasar".

En este sentido, la presidenta ha reconocido que la situación que se ve con estos jóvenes "es un drama nunca visto en Baleares" y "poco comparable con otras zonas de España, a excepción de Canarias".

Prohens se ha referido a la "llegada de la inmigración descontrolada" que sufren las Islas y que, ha dicho, sobrepasa los recursos y la capacidad de cada territorio.

Según Prohens, las competencias de menores de los Consells no están preparadas para esta realidad, mientras que el Gobierno no ejerce su responsabilidad a la hora de controlar las fronteras. "Baleares no tiene capacidad para aceptar menores no acompañados de ningún otro territorio", ha insistido.

En este sentido, ha pedido al PSOE de Formentera y de Baleares que, "de una vez por todas", ponga los intereses de los ciudadanos frente a otras cuestiones porque "estamos hablando de un problema muy grave".

"No puedo mirar hacia otro lado viendo cómo Baleares se convierte en Canarias", ha concluido.