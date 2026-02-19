Prohens exige a Rodríguez que aclare urgentemente si la pulsera antimaltrato funcionó en la agresión en Sant Antoni

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, interviene en un pleno en el Parlament. - ISAAC BUJ - Archivo

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha exigido al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, que comparezca de urgencia para aclarar si la pulsera antimaltrato se activó correctamente en el caso de la agresión machista en Sant Antoni.

"Pedimos información, que se aclaren todas las dudas y que, en caso de que haya fallado el dispositivo, evidentemente, se asuman responsabilidades", ha dicho Prohens en declaraciones a los medios este jueves tras reunirse con estudiantes baleares que cursan un trimestre en Irlanda.

En este sentido, ha subrayado que "el silencio no es una opción" y que el delegado del Gobierno en las Islas tiene que comparecer "hoy mismo".