Prohens expresa su "solidaridad" con Andalucía tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Córdoba

PALMA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha expresado su "solidaridad", y la de los ciudadanos de Baleares, con Andalucía, tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, en Córdoba, en el que al menos diez personas han fallecido y otras 25 han resultado heridas graves, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo de emergencias.

En un mensaje publicado en la red social 'X' (antes Twitter), recogido por Europa Press, la presidenta Prohens ha dicho estar siguiendo con "mucha preocupación" y "tristeza" el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Córdoba.

La dirigente autonómica ha querido además trasladar su pésame a las familias de las víctimas y ha reiterado su "solidaridad", y la de los ciudadanos de Baleares, con Andalucía.

Hay que recordar que este domingo, 18 de enero, sobre las 19.45 horas, un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que ha provocado que el vehículo invadiera la vía contigua.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según informaba Adif a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press.