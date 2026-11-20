La presidenta del Govern balear, Marga Prohens y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha felicitado al líder de los 'populares' y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, "por dejar en evidencia que el sanchismo es un proyecto agotado e infestado por la corrupción".

"Enhorabuena presidente por demostrar tu solidez, tu rigor, tu solvencia y tus ganas de mejorar la vida de los ciudadanos de este país", ha señalado en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press tras el 'cara a cara' de Feijóo con Pedro Sánchez de este jueves.

Prohens ha celebrado que ha quedado claro que los españoles disponen de un proyecto claro de alternativa para el cambio que necesita España. "Los españoles han comprobado hoy cuál es la única papeleta para ganar al sanchismo también el 29N", ha concluido la líder del Ejecutivo autonómico.