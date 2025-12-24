Prohens felicita la Navidad con una canción de Jaume Anglada: "El Mediterráneo de fondo, las campanas de la Seu"

La postal de Navidad del Govern. - CAIB

PALMA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha felicitado la Navidad con un fragmento de la canción 'Fa un fred de neu' del cantante mallorquín Jaume Anglada, quien el pasado agosto fue atropellado en Palma y pasó más de un mes hospitalizado.

"El Mediterráneo de fondo, las campanas de la Seu. Hoy nacerá el hijo de la Madre de Dios", ha escrito la líder autonómica en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Prohens ha considerado que este fragmento "recuerda, más que nunca, aquello que realmente importa: la suerte de tenernos, la importancia de cuidarnos y el valor de reencontrarnos estos días".

La felicitación de la presidenta del Ejecutivo viene acompañada de una ilustración de Alex Ollers que muestra una representación del nacimiento frente a la Llotja de Palma.

"Transforma el gran templo gótico en un belén que nos invita a pararnos un momento y mirar con ojos nuevos aquello que tenemos más cerca", ha destacado.

"Que esta Navidad sea tiempo de paz y de ilusión. ¡Feliz Navidad a todos!", ha concluido.

La presienta del Congreso de los Diputados y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, también ha felicitado la Navidad en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Para que no falten los momentos de alegría, calma y reencuentro con quienes más queremos", ha escrito en su cuenta de X acompañado de un vídeo en el que firma la felicitación institucional de la Cámara baja. "Felices Fiestas", ha añadido, tanto en castellano como en catalán, euskera y gallego.