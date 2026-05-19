Prohens, sobre la imputación de Zapatero: "Caerán todos, uno por uno, por el daño que están haciendo a España"

1088278.1.260.149.20260519120449 Archivo - La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recordado este martes en relación a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que el rescate de la aerolínea Plus Ultra lo aprobó el Consejo Ministros y ha avanzado que "tiempo al tiempo, caerán todos, uno por uno, y pagarán por el daño que están haciendo a España y a los españoles".

La líder del Ejecutivo se ha referido a la cuestión en su respuesta al portavoz del PSIB, Iago Negueruela, a quien, ha reconocido, "hoy se lo persona todo, porque está en shock".

Prohens se ha referido a la cuestión al final de su réplica, por lo que el socialista no ha tenido oportunidad de responder. Negueruela ha pedido la palabra por alusiones, pero el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, no se la ha otorgado.