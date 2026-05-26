Prohens inaugurará este miércoles la exposición 'Arrels' de Katharine Grosse en el Consolat del Mar

Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo
PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, presentará e inaugurará este miércoles la exposición 'Arrels', de la artista visual Katharina Grosse, en el Consolat del Mar.
La presentación tendrá lugar a las 10.00 horas en el patio del Consolat y contará también con la participación del director de Es Baluard, David Barro; el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal, y la autora de la muestra.
Posteriormente, a las 20.00 horas, Prohens intervendrá en la inauguración oficial de la exposición, tras la que se realizará una visita a la muestra junto a la artista.
En el acto de inauguración también estarán presentes el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y el director de Es Baluard, entre otras autoridades.