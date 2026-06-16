Prohens intervendrá este miércoles en el foro en Foro Económico y Social del Mediterráneo en el CosmoCaixa de Barcelona

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, intervendrá este miércoles en la tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo 'Un mar de compromisos', que se celebrará en el CosmoCaixa de Barcelona.

El acto, organizado por Prensa Ibérica, comenzará a las 12.00 horas, momento en el que la presidenta será recibida por el presidente del grupo, Javier Moll.

El foro reunirá a representantes institucionales, empresariales y del ámbito social con el objetivo de analizar los principales retos y oportunidades del espacio mediterráneo.