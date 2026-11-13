Prohens lamenta el fallecimiento de Toni Rubio, "una figura imprescindible de la música y cultura de Baleares"

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha lamentado este viernes el fallecimiento del promotor musical Toni Rubio, a quien ha calificado como "una figura imprescindible de la música y la cultura de Baleares".

En su perfil personal de X, la líder del Ejecutivo balear ha destacado que Rubio "contribuyó a hacer crecer" el panorama musical de las Islas, "acercando la música en directo a miles de personas y apoyando a tantos artistas" durante más de tres décadas con "su pasión, dedicación y amor por la música".

"Nos deja un legado que forma parte de la historia cultural de Baleares. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros. Descanse en paz", ha concluido Prohens.