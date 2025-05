Prohens niega que el catalán sea el único punto de desacuerdo para el acuerdo con Vox para los presupuestos

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha negado este miércoles que el catalán sea la única cuestión que esté frenando o dificultando la llegada a un nuevo acuerdo con Vox para unos nuevos presupuestos autonómicos.

"Mantenemos una negociación abierta con acuerdos en algunos términos y otros en los que seguimos negociando", ha afirmado a preguntas de los medios durante el acto de colocación de la primera piedra del CEIP Algaida.

La líder del Ejecutivo autonómico ha asegurado, cuando se le ha preguntado por la cuestión, que es difícil "comentar una no noticia", insistiendo en el hecho de que en la negociación con los de Santiago Abascal no se habrían producido novedades. "No hay ningún avance ni información relevante", ha señalado.

"No es cierto que haya algo sobre la mesa que esté frenando los presupuestos", ha concluido.