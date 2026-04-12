Prohens participará este lunes en la presentación de la Agencia de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este lunes en el acto de presentación oficial de la Agencia de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (IB Digital), que se celebrará a las 11.00 horas en el ParcBit.

La presentación contará con la intervención del vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa; el director general de IB Digital, Miquel Cardona; y el vicepresidente de programas ejecutivos de Gartner, Jordi Escalé.

La presidenta cerrará el acto con unas palabras. También asistirá el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, además de representantes de las áreas y servicios del Govern implicados.