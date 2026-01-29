Prohens participará este viernes en el Día Escolar de la No Violencia y la Paz en Son Moix

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una foto de archivo. - ISAAC BUJ/EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este viernes al acto de celebración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, junto con el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera.

En el acto, que reunirá a unos 3.000 alumnos de Baleares, también participarán el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el CEO del RCD Mallorca, Alfonso Díaz.

La celebración consistirá en un concierto a cargo de Pèl de Gall, la lectura del manifiesto por parte de dos alumnos y la suelta de palomas. La presidenta cerrará el acto con unas palabras.