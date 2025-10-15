La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, pedirá al comisario de Interior y Migración de la Comisión Europea, Magnus Brunner, más protección de las fronteras y trabajo en los países de origen de los flujos migratorios.

Lo ha adelantado de este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación horas antes de reunirse con Brunner en Bruselas. A Prohens la acompañarán los presidentes de los consells insulares a excepción del de Formentera, quien no ha podido trasladarse hasta la capital belga.

"Vamos todos con un reclamo unánime. Primero, que se escuche nuestra voz, y venimos con datos como por ejemplo que la ruta migratoria a Baleares vía Argelia se ha incrementado un 87% en el último año con más de 6.000 personas y a la espera de los últimos meses, que suelen ser los de más afluencia de pateras", ha dicho la presidenta autonómica.

Estos datos, a su parecer, demuestran que la que llega a Baleares es la ruta "que más crece" de toda Europa, por lo que requiere de la actuación de las instituciones europeas.

"Quien tendría que venir a reclamar estos recursos, la activación de Frontex como hay en otras regiones, es el Gobierno de España. Pero ya que no lo hace, queremos venir a mostrar nuestra situación y explicar el drama social que se vive en la acogida de los menores extranjeros no acompañados, que es una competencia exclusiva de los consells", ha ahondado.

Prohens ha trasladado su intención de, en su reunión con el comisario europeo, "llamar la atención sobre un drama humanitario y humano que se cobra vidas en el Mediterráneo y que está poniendo en jaque los recursos de una comunidad pequeña como Baleares"-.

También, ha apuntado, pretende poner sobre la mesa un informe de Frontex que alerta que la ruta argelina "no solo es la que más crece sino que se está convirtiendo en peligrosa por el perfil de las personas y de las mafias que operan".

"Se debe reforzar no solo las fronteras sino la política europea en origen, en este caso con Argelia y los países subsaharianos, y la protección en origen con la activación de Frontex", ha zanjado la presidenta.

ATENCIÓN A LA INSULARIDAD

Prohens, aprovechando su viaje a Bruselas, ha participado esta mañana en una reunión con representantes políticos de regiones insulares de la Unión Europea y en el seminario 'Nuevo pacto por el Mediterráneo: retos y perspectivas entre cohesión y ampliación', organizado por el Comité Europeo de las Regiones.

En ambos foros, ha explicado antes de participar en ellos, tratará de fijar el posicionamiento de Baleares en temas que son comunes a otras regiones insulares o mediterráneas como "el nuevo marco financiero de la Unión Europea" y el dictamen sobre turismo sostenible cuya aprobación definitiva será debatida en diciembre.

Este dictamen, cuya redacción ha dirigido el Govern, contiene una cláusula de insularidad para reclamar "una consideración especial en las políticas de cohesión y en los fondos de transformación" para estas regiones.

"Defenderé y pediré el voto favorable a nuestro dictamen de turismo sostenible, pero sobre todo a esta cláusula de insularidad que puede ser común para el resto de regiones insulares mediterráneas. Una cláusula que reconozca la especificidad de Baleares y de las islas cuando hablamos de temas como los mínimis, que nos perjudican, y de las políticas de fondos europeos, que deberían tener siempre la capacidad de traducirse en un territorio frágil y limitado como Baleares", ha sostenido.

En el seminario, ha ahondado, también pondrá sobre la mesa temas como el efecto del cambio climático y los consecuentes eventos climatológicos adversos "cada vez más frecuentes y virulentos".