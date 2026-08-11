Prohens pide al Gobierno que reivindique la exención de la regla de minimis a la industria de Menorca

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en una rueda de prensa - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reclamado al Gobierno de España que se haga suya la reivindicación a la Unión Europea para que se flexibilice el reglamento de minimis sobre el límite de ayudas a la insularidad.

Lo ha subrayado en el Foro Illa del Rei, que este año lleva como título 'La reindustrialización de Menorca: dificultades, amenazas, fortalezas y oportunidades', en el que también ha asistido el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga.

En declaraciones a los medios de comunicación, Prohens ha remarcado que la regla de minimis hace "mucho daño" a las empresas menorquinas y que "supone una competencia muy complicada" a la hora de exportar.

Así, ha defendido que estas empresas puedan "competir en igualdad de condiciones" y ha instado al Gobierno de España a "hacerse suya la reivindicación" para que se exentúen los minimis a la industria menorquina.

El Govern ha licitado esta legislatura un estudio para "poner números concretos a este perjuicio", ha explicado la presidenta. "Ahora reclamamos el poder protagonista que debería tener el Gobierno para hacerse suya la reclamación", ha insistido.

Por otro lado, en el marco del Foro Illa del Rei, Prohens ha puesto en valor la industria de la isla, destacando que "traspasa fronteras y mantiene la ocupación y diversificación de Menorca".