Prohens pide "perseguir" el turismo sanitario pero defiende la atención a los migrantes en situación irregular

La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, durante la segunda jornada del Debate de Política General de Baleares, en el Parlament Balear, a 21 de octubre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha llamado a "perseguir" el turismo sanitario pero ha defendido la necesidad, "por humanidad y prevención", de atender a las personas migrantes que se encuentren en situación administrativa irregular.

De este modo ha contestado en el pleno del Parlament de este martes a la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, quien le ha pedido poner coto a ambas cuestiones, a las que ha responsabilizado de la saturación de las infraestructuras sanitarias.

"Una cosa es la atención sanitaria a quienes ya están aquí, que con independencia de su situación administrativa se debe garantizar por humanidad y para prevenir la propagación de enfermedades. Y otra es el turismo sanitario", ha señalado.

Sobre esta última cuestión, Prohens ha considerado que ha sido el Gobierno quien "le ha abierto las puertas", generando "un efecto llamada para que gente de fuera venga a recibir la sanidad que pagamos con nuestros impuestos". "No solo no lo compartimos, sino que es insostenible y que se debe continuar persiguiendo y poner fin. Aquí no cabe todo el mundo", ha zanjado.

En cualquier caso, la presidenta autonómica ha considerado que ninguna de estas cuestiones son las principales retos de la sanidad balear, sino que son la adaptación al crecimiento poblacional y al aumento de la cronicidad aparejado al envejecimiento de la población. Para ambas realidades, ha defendido, el Govern ya ha adoptado diversas medidas a lo largo de esta legislatura.

Cañadas, en su intervención, ha considerado que el hecho de que las personas migrantes en situación irregular puedan ser atendidos "tiene un coste para los ciudadanos". También ha advertido que "cada factura que corresponde pagar a un turista, una aseguradora u otro país y que se queda sin cobrar es dinero que se deja de recuperar para la sanidad y perjudica a los ciudadanos de Baleares".