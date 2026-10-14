Prohens pide que los próximos presupuestos europeos financien infraestructuras para afrontar las sequías e inundaciones - CAIB

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reclamado que el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea para el período 2028-2034 incluya un partida específica para financiar infraestructuras hídricas que permitan afrontar tanto los episodios de sequía como las inundaciones.

Lo ha reclamado durante su intervención en el seminario 'Cada gota cuenta: las regiones en primera línea de la resiliencia hídrica' que se ha celebrado este jueves en Bruselas con motivo de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades.

Prohens ha defendido que esta financiación debe permitir impulsar programas de apoyo a las inversiones en el ciclo del agua, así como reforzar la prevención y la seguridad ante los fenómenos meteorológicos extremos.

Según ha informado el Govern en un comunicado, ha remarcado que los recursos europeos deben llegar no solo a los estados miembros sino también directamente a las administraciones regionales y locales, que en muchos casos son las responsables de gestionar y ejecutar las infraestructuras hídricas.

La presidenta autonómica ha reivindicado que las inversiones en infraestructuras del ciclo del agua realizadas durante su mandato han ascendido hasta los 322 millones de euros anuales, alrededor del 5% del presupuesto.

Además, ha recordado que hay planificadas infraestructuras hídricas por valor de 713 millones de euros, entre actuaciones destinadas a modernizar y ampliar las desalinizadoras, mejorar las conexiones de abastecimiento, renovar las redes para evitar fugas, modernizar las depuradoras e impulsar la reutilización del agua regenerada.

En cuanto a los episodios de lluvias intensas e inundaciones, la presidenta también ha expuesto las medidas adoptadas por su Ejecutivo para mejorar la prevención, la coordinación y la capacidad de respuesta ante estos fenómenos. Entre ellas ha destacado la creación de Inuncaib, un órgano de coordinación en el que participan diferentes departamentos, la Aemet y la UIB.