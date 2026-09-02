Prohens pone en valor el programa de la Fundación Real Mallorca que implica jugadores y afición en la protección del mar

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la clausura del programa - CAIB

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha clausurado este miércoles la presentación del programa 'La nostra mar. Defensant la Mediterrània', organizado por la Fundación Real Mallorca, que "implica jugadores, afición y toda la comunidad mallorquinista en la protección del Mediterráneo".

Según ha resaltado Prohens, la iniciativa se alinea con el Plan de Conservación Marina del Govern, a raíz del diálogo con el sector pesquero, el sector náutico y las entidades conservacionistas y ecologistas.

"El mar solo se puede proteger si lo hacemos entre todos", ha destacado en un mensaje en redes sociales después de la clausura del acto, celebrado en el Estadio Mallorca Son Moix.

Para Prohens, conservar no es una opción ideológica, sino que es una responsabilidad colectiva y una inversión de futuro. "Sin ecosistemas sanos y biodiversdiad, no hay una economía azul sostenible posible", ha defendido.

A la presentación de esta iniciativa de la Fundación Real Mallorca también han asistido la directora general de Gestión de Medio Ambiente Natural y Forestal del Govern, Ana Torres; el presidente del RCD Mallorca, Andy Kohlberg; y el director ejecutivo corporativo del club, Alfonso Díaz.