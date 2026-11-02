Prohens presenta este martes el proyecto 'Transformación del modelo, contención turística y cultura' en la WTM

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Parlament, el día del Debate de Política General. - CAIB

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este martes en diversos actos organizados en Londres con motivo de la World Travel Market 2026, entre ellos la presentación del proyecto 'Transformación del modelo, contención turística y cultura'.

El programa del día comenzará a las 09.30 horas con una reunión con representantes del grupo TUI a la que asistirán Prohens, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, representantes de los consells insulares y de la Federación Hotelera de Mallorca, así como el alcalde de Calvià.

A las 10.15 horas, realizará una visita a los coexpositores participantes en la WTM 2026: consells insulares de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera; ayuntamientos, y empresas baleares presentes en la feria.

Posteriormente, a las 11.00 horas, la líder del Ejecutivo y el conseller de Turismo presentan el proyecto 'Transformación del modelo, contención turística y cultura', en el ágora del estand de Baleares.