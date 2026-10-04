Prohens presentará este lunes la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos ante la CEOE

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, en un acto - Jesús Hellín - Europa Press

PALMA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, presentará la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos ante la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en la jornada 'Baleares, territorio de oportunidades para proyectos estratégicos'.

Se trata de una jornada conjunta organizada por el Govern y la CAEB que tendrá lugar en la sede de CEOE, en Madrid, a partir de las 11.00 horas.

En el acto participarán el vicepresidente de la CEOE, Miguel Garrido; la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, y el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.