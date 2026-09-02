Prohens presidirá este jueves la colocación de la primera piedra de una nueva promoción de vivienda pública en Felanitx

Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante una audiencia con el rey Felipe VI en el Palacio Real de la Almudaina, a 24 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, presidirá este jueves el acto de colocación de la primera piedra de la nueva promoción de ocho viviendas públicas ubicadas en el antiguo hospicio de Felanitx.

El acto tendrá lugar a las 11.30 horas en el número 3 de la calle Sant Alfons del municipio mallorquín, ha informado el Ejecutivo autonómico.

Prohens estará acompañada por el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, y el director del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), Roberto María Cayuela.

Las autoridades firmarán el acta de colocación de la primera piedra y a continuación tendrá lugar la intervención de la alcaldesa de Felanitx y las explicaciones del proyecto por parte del director del Ibavi.

La presidenta del Govern cerrará el acto con unas palabras. Seguidamente, se atenderá a los medios de comunicación.