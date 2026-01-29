Prohens rebate a las entidades sociales e insiste en que la regularización de migrantes generará un "efecto llamada"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha mostrado en desacuerdo con la postura mantenida por diferentes entidades sociales y ha insistido en que la regularización extraordinaria de migrantes, que en Baleares alcanzará a unas 10.800 personas, generará un "efecto llamada".

Así se ha expresado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación después de participar en un acto con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto en el Consolat de Mar.

La líder autonómica ha considerado que la medida, aprobada el martes por el Consejo de Ministros vía real decreto, no es más que "una cortina de humo de una irresponsabilidad enorme".

"Es una regularización masiva, oportunista, para que se deje de hablar de todas las incógnitas sobre el accidente ferroviario y del caos ferroviario que depende del Gobierno", ha sostenido.

Prohens ha defendido que pese a que es una medida que otros gobiernos han adoptado a lo largo de la democracia, esta regularización se ejecutará de una manera "nunca vista" por "no estar vinculada a un contrato de trabajo, no pasar por el Congreso y no pedir un certificado de penales".

Además, ha asegurado que la regularización, que según cálculos de la Delegación del Gobierno en Baleares podría alcanzar a 10.8000 personas en el archipiélago, generará "un efecto llamada", beneficiará "el negocio de las mafias" y "saturará" los servicios públicos.

Son cuestiones que ya subrayó el martes, poco antes de que la medida fuera aprobada, y que entidades sociales como EAPN Baleares y Médicos del Mundo rebatieron en sendos comunicados.

EAPN, por ejemplo, defendió que no podrá generar un "efecto llamada" ya que las personas que se podrán acoger a la regularización ya viven en Baleares, quienes ahora podrán acceder a unos derechos que hasta entonces "tenían vedados".

Médicos del Mundo, por su parte, añadió que la mayoría de potenciales beneficiarios ya habían iniciado el expediente de arraigo sociolaboral y se encontraban a la espera de una resolución antes de que se aprobara el citado real decreto.

"Y a las personas que esperan para venir, ¿qué mensaje les lanzamos? A mí me cuesta mucho compartir este posicionamiento. Lo vemos con los menores migrantes, que nos avisan cuando llegan de todos los que hay pendientes para venir", ha argumentado Prohens.

Sobre el aval que diferentes patronales de Baleares han dado a la medida, la presidenta del Govern ha considerado que "lo que dicen los empresarios es que tiene que ir vinculado a un puesto de trabajo, algo que no se produce".