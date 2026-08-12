Prohens recibirá en audiencia este jueves al embajador de Argentina en España

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, pronuncia el discurso de clausura del acto de entrega de los premios Ramon Llull y la Medalla de Oro. Archivo. - ISAAC BUJ/EUROPA PRESS - Archivo
PALMA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá en audiencia este jueves al embajador de la República Argentina en España, Wenceslao Bunge.
Al encuentro, que será a las 10.30 horas en Consolat de Mar, asistirá también la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.
Más tarde, a las 12.00, también en el Consolat de Mar, Prohens recibirá en audiencia a la alcaldesa de la localidad menorquina de Sant Lluís, María Dolores Tronch.
En este encuentro también estará presente la directora general de Coordinación y Cooperación Local, Isabel Ferrer.