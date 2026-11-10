Prohens recibirá en audiencia este miércoles a representantes del Colegio Oficial de y Arquitectos Técnicos de Mallorca

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Parlament - Javier Fernández - Europa Press
PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá en audiencia este miércoles a representantes del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca (Coaat), presidido por Luis Alfonso de León Piñeiro.
A la reunión, que se celebrará a las 10.00 horas en el Consolat de Mar, también asistirán el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luís Mateo, y el director general de Vivienda, Kiko Reynés.