Prohens recibirá en audiencia este miércoles a representantes del Colegio Oficial de y Arquitectos Técnicos de Mallorca

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Parlament
La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Parlament - Javier Fernández - Europa Press
Europa Press Baleares
Publicado: martes, 10 noviembre 2026 18:15
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PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá en audiencia este miércoles a representantes del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca (Coaat), presidido por Luis Alfonso de León Piñeiro.

A la reunión, que se celebrará a las 10.00 horas en el Consolat de Mar, también asistirán el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luís Mateo, y el director general de Vivienda, Kiko Reynés.

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