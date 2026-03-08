Prohens recuerda en el 8M a las mujeres del mundo "que todavía no son libres" y viven "en prisiones de tela"

La presidenta del Govern, Marga Prohens. - CAIB

PALMA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recordado este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a las mujeres del mundo "que todavía no son libres" y viven "en prisiones de tela".

Prohens, en un mensaje escrito en su cuenta de la red social X, ha considerado que el 8M es un día para reivindicar que la igualdad "es el partido clave".

"Es un partido que, como sociedad, continuamos jugando cada día para seguir abriendo camino", ha señalado en una publicación acompañada por un vídeo institucional protagonizado por la futbolista mallorquina Cata Coll.

La igualdad, a su parecer, no debería ser "solo una palabra o un objetivo lejano", sino "un principio que debe guiar cada decisión pública, cada oportunidad y cada espacio en el que las mujeres todavía han tenido que demostrar el doble para llegar al mismo lugar".

"El deporte nos recuerda muy bien esta realidad. Es un espacio que crea referentes, que transmite valores y que inspira a las generaciones más jóvenes. Por eso hoy ponemos en valor el talento y el esfuerzo de dos campeonas extraordinarias de Baleares: Cata Coll y Alba Torrens", ha apuntado.

De las dos deportistas mallorquinas ha destacado sus "trayectorias brillantes" y ha sostenido que son parte de la historia de las mujeres "que han competido al máximo nivel, demostrando siempre el mismo talento y la misma ambición".

"También es un día para reconocer a todas aquellas mujeres que abrieron camino antes que ellas. Gracias a su lucha, hoy estamos aquí", ha añadido.

Además, la presidenta autonómica ha tenido un recuerdo para "todas aquellas mujeres que, alrededor del mundo, todavía no son libres". "Mujeres que tienen menos derechos, que viven sometidas o que incluso viven tras prisiones de tela simplemente por el hecho de ser mujeres", ha sentenciado.