Prohens reivindica sus ayudas a los inquilinos de Baleares y las contrapone con las del Pacte: "Les defendemos mejor"

La presidenta de Illes Balears, Margarita Prohens, durante el Debate de Política General de Baleares, en el Parlament Balear, a 20 de octubre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado sus ayudas a los inquilinos de Baleares y las ha contrapuesto con las que su pusieron en marcha durante los ocho años de gobierno del Pacte. "Sí, defendemos a los inquilinos más y mejor que la izquierda", ha dicho.

De este modo se ha pronunciado este martes en el pleno del Parlament tras haber sido preguntada acerca de su defensa de las personas inquilinas por el diputado por Unidas Podemos, José María García.

Prohens ha sacado pecho de la ampliación de las deducciones para inquilinos que, a principios de legislatura, pasó de 440 euros a hasta 550 euros. Gracias a esta "mejora" y a la "eliminación de requisitos", ha detallado, esta ayuda ha pasado de llegar a 7.000 inquilinos con un gasto de tres millones de euros a 26.000 inquilinos con 14,6 millones en 2025.

"Tenemos un 251% más de beneficiarios que ustedes y destinamos un 375% más de presupuesto para ayudar a los inquilinos. Así que sí, tratamos un 375% mejor a los inquilinos de lo que lo hicieron ustedes", ha dicho Prohens.

También ha puesto en valor las deducciones para que los propietarios congelen los alquileres y la reducción del plazo de pago de las ayudas al alquiler, que según la presidenta ha pasado de dos a un año. "Sí, defendemos a los inquilinos más y mejor que la izquierda", ha subrayado.

Además, ha acusado al parlamentario de Unidas Podemos de buscar "enfrentar a los inquilinos con los propietarios" y de defender la okupación de viviendas.

"Nosotros defendemos a los pequeños propietario, a los inquilinos y la propiedad privada. Y que quede claro, a los delincuentes los defienden ustedes", ha sentenciado.

García, por su parte, ha acusado al Govern de ponerse del lado de los caseros y dar la espalda a los inquilinos. "Pensamos que no tratan bien a las personas que viven de alquiler", ha dicho. Además, ha sostenido que el precio de los alquileres sube ahora de forma mucho más pronunciada que cuando gobernaba el Pacte.