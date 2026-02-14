Prohens reivindica en el congreso de colegios diocesanos la integración desde el respeto a leyes y costumbres propias

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado este sábado, en la clausura del Congreso Educa Illes de los colegios diocesanos de Mallorca y Menorca, la integración desde el respeto a la cultura, las leyes y las costumbres propias.

Durante su discurso, ha agradecido a los colegios diocesanos la defensa de los valores del humanismo cristiano, base de la cultura europea y occidental.

"Unos valores que en nuestro contexto hay que reivindicar ahora más que nunca. Los valores de respeto a las leyes, el orden constitucional, el valor del respeto a la cultura, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la libertad y a la dignidad de la mujer. Esto comienza también dentro de vuestras escuelas y eso ahora es más importante que nunca porque no hay integración sin respecto a nuestra cultura, nuestras leyes y nuestras costumbres", ha afirmado.

La líder del Ejecutivo autonómico ha expresado la necesidad de abordar la relación entre las nuevas tecnologías y el cuidado de las personas y ha animado a encontrar el equilibrio entre el progreso tecnológico y el bienestar del alumnado.

En este sentido, ha reivindicado iniciativas del Govern como la prohibición de móviles y limitación de pantallas, los nuevos currículums educativos y el fomento de la tecnología como un recurso complementario.

Prohens se ha comprometido a seguir mejorando las condiciones y los recursos de la escuela concertada, "una parte esencial e imprescindible del sistema educativo, no una parte secundaria".

"Una parte que da respuesta a miles de familias que confían --que confiamos-- cada año y que garantiza que los padres puedan tomar con libertad una de las primeras y principales decisiones para nuestros hijos y elegir el proyecto educativo que consideramos mejor", ha concluido.