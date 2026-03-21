Prohens reivindica la inclusión laboral y la igualdad de oportunidades en el Día Mundial del Síndrome de Down

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en un pleno del Parlament - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado la inclusión laboral y la igualdad de oportunidades en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora este sábado.

"Reafirmamos un compromiso: avanzar hacia una sociedad que no defina a las personas por una condición, sino que reconozca su potencial, su capacidad de decisión y su derecho a vivir con plenitud", ha subrayado en un mensaje en la red social X.

En esta línea, ha apuntado que el mensaje de este año es "claro y necesario": "tener síndrome de Down no es el problema, el problema es pensar que lo es". "Cuando cambiamos la mirada, cuando escuchamos de verdad, comenzamos a descubrir capacidades, ilusiones y talentos que siempre han estado", ha añadido.

Igualmente, la líder del Ejecutivo ha remarcado la importancia de construir una sociedad inclusiva que, ha definido como "un acto de respeto y empatía".

"Es abrir puertas para que cada persona pueda aprender, trabajar y vivir con autonomía. Es entender que la diversidad no nos limita, sino que nos enriquece y nos hace mejores como comunidad", ha concluido.