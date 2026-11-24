Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante una de sus intervenciones en el Parlament. - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha hecho una defensa del legado de su legislatura y las promesas electorales del PP sobre Baleares, ante una oposición que ha reivindicado las medidas del Gobierno central y ha advertido de la posible pérdida de derechos de un Ejecutivo de PP y Vox tras las elecciones del 29 de noviembre.

Prohens ha respondido de esta manera a las sucesivas preguntas formuladas por los líderes de la oposición, en la sesión de control al Govern que se ha celebrado este martes en el pleno del Parlament.

En ese sentido, ha resaltado las propuestas que planteó el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, durante el mitin electoral que hizo en Palma, con iniciativas como la de poner en el mercado más vivienda asequible, las bajadas de impuestos para la compra, el control de las fronteras o la cogestión aeroportuaria.

También ha destacado que en la presente legislatura en Baleares, el Govern ha promovido nuevos derechos como la gratuidad de la educación Infantil en la etapa 0-3, el refuerzo de la especialidad de Oncología en Eivissa, la recuperación de la carrera profesional en el sector público instrumental o la extensión de los cuidados de los enfermos con ELA.

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha censurado que el PP incluya a candidatos de Vox en sus listas al Senado, que Prohens votara en contra de la última reforma laboral durante su etapa como diputada en el Congreso o que el posible Gobierno de PP y Vox pueda empezar a "privatizar" las pensiones, mediante un sistema mixto de capitalización del sistema público.

Por su parte, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, le ha recriminado que los candidatos y representantes del PP y Vox quieran eliminar el catalán en el Congreso de los diputados, nieguen la existencia de la violencia machista o pretendan restringir el derecho al aborto.