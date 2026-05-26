Prohens reivindica la transformación del modelo económico en la clausura del Foro 'El Económico'

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el X Foro 'El Económico' - CAIB

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado la transformación y modernización del modelo económico de Baleares en la clausura del X Foro 'El Económico', que en su edición de este año se ha celebrado bajo el título 'Póker de ases: retos de la geoeconomía'.

Prohens ha intervenido en la clausura del acto, que ha tenido lugar esta tarde en el Palacio de Congresos de Palma y que ha contado con la presidenta del Grupo Serra, Carmen Serra, la consejera del grupo y editora de 'El Económico', Paula Serra, y el consejero Miquel Serra.

Entre otras cuestiones, Prohens ha puesto en valor el Pacto por la Sostenibilidad y la aprobación de la ley de proyectos estratégicos este martes como parte de las medidas para impulsar la transformación de modelo y atraer la inversión.

La presidenta ha asistido a las ponencias 'Baleares ante la nueva geoeconomía: de territorio exitoso a territorio estratégico', 'Mirada inquieta al convulso escenario geopolítico actual', 'Una década decisiva. Ciclos de nuevos liderazgos y estructuras de poder' y 'Baleares en la era Trump'.