Prohens remarca que la entrada masiva de migrantes en Ceuta fue "un ataque organizado contra la integridad territorial"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una rueda de prensa - CAIB

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha insistido en que la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado julio fue "un ataque organizado a la integridad territorial de España".

Así lo ha reafirmado Prohens este martes en declaraciones a los medios, en la presentación de una promoción de viviendas en Marratxí, al ser preguntada por el auto de la jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón que investiga los hechos.

La líder del Ejecutivo ha mostrado su "máximo respeto" por las decisiones judiciales y por la investigación. "Lo tendrán que decir los tribunales pero creo que los informes ya son muy claros", ha sostenido.

En este sentido, ha afirmado que ha sido "una entrada masiva, una invasión a un territorio español y un ataque contra una frontera de españa contra la integridad territorial".

Según Prohens, los informes policiales, las versiones contradictorias de ministros del Gobierno y la investigación de la jueza "reafirman que lo de Ceuta no es una crisis migratoria ni humanitaria".

"Quien dice esto está haciendo una lectura intencionada y engañando a los ciudadanos, como ya nos engañaron cuando dijeron que lo de Ceuta se había en 48 horas y ahora vemos que no", ha criticado.