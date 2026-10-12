Prohens resalta que España se reconoce en "la riqueza de sus tierras, su historia y su gente"

El Rey Felipe VI saluda a la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante los actos institucionales por el 12 de octubre. - CAIB

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha celebrado este 12 de octubre al destacar que España se reconoce en "la riqueza de sus tierras, su historia y su gente".

Con estas palabras se ha expresado la líder del Ejecutivo, a través de su cuenta en la red social X, con motivo de la conmemoración del Día de la Hispanidad, festividad en la que ha acudido a Madrid con la "emoción" y la "responsabilidad" de representar a Baleares en un día que "comparten todos los españoles".

Prohens ha expresado su "orgullo" por "todo lo que une a España como país". "Una España que se cuida y se construye cada día, también desde Baleares, con esfuerzo, generosidad y esperanza en el futuro", ha alegado.

Asimismo, ha expresado su agradecimiento a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil por su "entrega y vocación de servicio", además de trasladar su "cariño" a quienes están "lejos de casa y de sus familias".

También ha recordado a quienes "dieron su vida por España" y ha concluido con sus felicitaciones de este 12 de octubre con la exclamación "¡Feliz Día de la Hispanidad y viva España!".