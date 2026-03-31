Prohens resalta importantes avances en Formentera "tras años de abandono" y celebra la consecución del senador

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el pleno del Parlament. - CAIB - Archivo

PALMA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha resaltado este martes los importantes avances experimentados por Formentera "tras años de abandono" y ha celebrado, entre otras cuestiones, del senador propio.

En el pleno del Parlament de este martes, la líder del Ejecutivo ha respondido al diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, que ha pedido a Prohens un balance de los acuerdos firmados al inicio de legislatura y una previsión de próximas actuaciones.

Prohens ha empleado gran parte de su tiempo en repasar algunas de las medidas impulsadas en los últimos años en la pitiusa del sur y ha celebrado especialmente la consecución del senador propio "igual que el PP consiguió el consell propio".