Prohens responde a Vox que los centros educativos que proyecta el Govern tienen un baño para cada sexo

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha señalado este martes que los centros que proyecta el plan de infraestructuras educativas del Ejecutivo autonómico prevén un baño para cada sexo.

Así lo ha señalado en el pleno del Parlament de este martes, después de que la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, se haya referido a un intento de agresión a una niña de diez años en un baño mixto de un colegio de Calvià.

Cañadas ha pedido que se eliminen los baños mixtos, mientras que Prohens ha recordado que es el único caso de que se tiene constancia y que está siendo investigado por la Guardia Civil.

Después que la portavoz de Vox haya acusado al PP de renunciar a dar la batalla cultural y ha criticado, en relación a este caso, la actitud de la Conselleria y de la Inspección Educativa.

Prohens, sin embargo, ha rechazado estas acusaciones. "Me podrá acusar de muchas cosas, pero, por mis manifestaciones y pronunciamientos contra las falsas feministas , no me puede acusar de woke ni de no combatir esta ideología", ha concluido.