Prohens reúne al Comité de Dirección del PP Baleares para activar la maquinaria electoral

Prohens reúne al Comité de Dirección del PP para activar la maquinaria electoral
Prohens reúne al Comité de Dirección del PP para activar la maquinaria electoral - PP
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 5 octubre 2026 18:03
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PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP Baleares ha reunido este lunes a su Comité de Dirección, presidido por Marga Prohens, para abordar la convocatoria electoral anunciada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y poner al partido a trabajar de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La secretaria general de los 'populares', Sandra Fernández, ha destacado que el partido está "preparado, unido y fuerte" y que "lleva años trabajando en torno al liderazgo de Marga Prohens y que desde hoy pone todo su potencial al servicio de este nuevo reto".

"Baleares logró el cambio hace tres años y ahora vamos a aportar lo mejor que tenemos para contribuir a conseguirlo también en España", ha señalado Fernández, quien ha asegurado que el partido afronta esta cita electoral "con ilusión, con un proyecto sólido y con todo el PP Baleares volcado para ayudar a abrir una nueva etapa en nuestro país".

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