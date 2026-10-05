Prohens reúne al Comité de Dirección del PP Baleares para activar la maquinaria electoral

Prohens reúne al Comité de Dirección del PP para activar la maquinaria electoral - PP
PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PP Baleares ha reunido este lunes a su Comité de Dirección, presidido por Marga Prohens, para abordar la convocatoria electoral anunciada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y poner al partido a trabajar de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La secretaria general de los 'populares', Sandra Fernández, ha destacado que el partido está "preparado, unido y fuerte" y que "lleva años trabajando en torno al liderazgo de Marga Prohens y que desde hoy pone todo su potencial al servicio de este nuevo reto".
"Baleares logró el cambio hace tres años y ahora vamos a aportar lo mejor que tenemos para contribuir a conseguirlo también en España", ha señalado Fernández, quien ha asegurado que el partido afronta esta cita electoral "con ilusión, con un proyecto sólido y con todo el PP Baleares volcado para ayudar a abrir una nueva etapa en nuestro país".