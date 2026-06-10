Prohens se reúne con el nuevo coronel de brigada de la Guardia Civil - CAIB

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha reunido este miércoles con el nuevo coronel de brigada de la Guardia Civil, Alejandro Hernández.

El encuentro, que ha tenido lugar esta mañana en el Consolat de Mar, se produce después del ascenso de Hernández, quien ya estaba al frente de la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

La presidenta, según ha informado el Ejecutivo autonómico, también ha recibido a los nuevos socios directores del Mallorca Live Festival, Rafael Coto, Toni Codina y Álvaro Martínez.

En esta reunión, que también ha tenido lugar en la sede de la Presidencia del Govern, ha estado presente el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá.

Por último, Prohens ha recibido en audiencia al nuevo director de COPE en Baleares, David Velasco, quien ha estado acompañado por su antecesor en el cargo, Xavier Bonet.

Ambos, al salir de la reunión, han coincidido en destacar el buen ambiente de un encuentro en el que han intercambiado sus opiniones acerca de cuestiones de actualidad.