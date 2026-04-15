Prohens se reunirá este jueves con las tres principales navieras que operan en Baleares

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá este jueves en audiencia a los representantes de las tres principales navieras que operan en Baleares, Trasmed, GNV y Baleària.

La reunión, según ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrá lugar a las 11.00 horas en el Consolat de Mar.

Prohens estará acompañada por el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo.

Por parte de las navieras asistirán el presidente de Baleària, Adolfo Utor; el consejero delegado de Trasmed en España, Ettore Morace, y el director general de GNV, Matteo de Candia.

También estarán presentes el delegado de Baleària en el archipiélago, Joan Serra, y el director de asuntos públicos de Trasmed, Miguel Pardo.

CLAUSURA DE UNA JORNADA

Más tarde, a las 14.00 horas en el Castillo Hotel Son Vida, asistirá a la clausura del Mallorca Real Estate Summit 2026, organizado por el semanario 'El Económico'.

En el acto también estarán presentes el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; la presidenta del Grupo Serra, Carme Serra, y el director de El Económico, Pep Verger.

La presidenta entregará una placa conmemorativa a la familia del expresidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares, Luis Martín, y cerrará la jornada con unas palabras.