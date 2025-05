Prohens se reunirá el lunes con los consells insulares para abordar la gestión de residuos y la crisis migratoria

PALMA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se reunirá este próximo lunes en Ibiza con los presidentes de los cuatro consells insulares para abordar asuntos como la gestión de residuos, la crisis migratoria y la movilidad.

El encuentro, que tendrá lugar en el centro de interpretación de Sa Caleta, será la tercera conferencia de presidentes celebrada a nivel autonómico en la presente legislatura.

Lo ha anunciado este viernes en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, quien también estará presente en la reunión junto a los consellers de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, y de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo.

El orden del día de la reunión, ha detallado el también vicepresidente del Govern, contará con tres puntos principales. El primero, la gestión de los residuos, viene condicionado por el cierre de la planta de Ca na Putxa (Ibiza), "a punto de llegar al final de su vida útil".

"Entendemos que hay problema muy grave de residuos en Ibiza. Ca na Putxa ha llegado prácticamente al final de su vida útil y por cuestión de normativa europea, medioambiental, tiene que ser clausurado en un tiempo relativamente corto", ha apuntado.

El deseo del Ejecutivo, ha añadido, es que los consells insulares de Mallorca e Ibiza llegaran a un acuerdo para encontrar una solución y permitir que los residuos de la segunda sean transportados a la primera isla.

"No hay alternativa en el corto plazo. El lunes se debatirá esta cuestión y esperemos que se puede llagar a algún tipo de acuerdo", ha dicho.

El segundo punto del orden del día, ha proseguido, será la movilidad y el transporte por carreteras. Se evaluarán cuestiones como la regulación de vehículos que tienen en marcha las instituciones insulares, el convenio de carreteras con el Gobierno o el transporte público.

La crisis migratoria será el tercer y último asunto que está previsto que se aborde en la conferencia autonómica de presidentes, un tema que Costa ha señalado que es "recurrente".

No obstante, a preguntas de los periodistas ha admitido que el Govern no ha conseguido avances concretos para ver de qué manera presta apoyo al Consell de Formentera para hacer frente a la atención de menores migrantes no acompañados, algo que ha solicitado de forma reiterada la pequeña de las Pitiusas.

"Estamos analizando fórmulas económicas o de otro tipo, ero no hay concreción. Es probable que el unes se ponga sobre la mesa las preocupación del Consell de Formentera, pero también del resto de consells", ha reconocido.

En cualquier caso, ha lamentado la poca colaboración del Gobierno central para dar respuesta a esta problemática. "Podría colaborar un poquito económicamente. Igual convendría que en vez de apostar por la imposición vía decretazo concretase algunas partidas económicas para ayudar a Formentera, por ejemplo", ha instado.