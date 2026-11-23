Archivo - La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, en un pleno - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se reunirá este martes con el representante del Ejército del Aire y del Espacio en Baleares, el coronel Miguel Ángel Arranz.

El encuentro tendrá lugar en la sala Montenegro de Parlament, a las 11.00 horas.

Posteriormente, a las 13.00 horas, Prohens recibirá en audiencia a los representantes de PIME Baleares, con motivo del cambio en la presidencia de la entidad.

Al encuentro asistirán los presidentes de PIME Mallorca y Baleares; Menorca, y Eivissa y Formentera, Jordi Mora, Juan Carlos Fernández y Alonso Rojo, respectivamente.