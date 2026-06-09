Prohens se reunirá este miércoles con el nuevo general de brigada de la Guardia Civil y con los directores del MLF

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el acto de entrega de las Medallas de Oro y Premios Ramon Llull, en Sa Llotja, a 28 de febrero de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se reunirá este miércoles con el nuevo general de brigada de la Guardia Civil, Alejandro Hernández, y los socios directores del Mallorca Live Festival (MLF), Rafael Coto, Toni Codina y Álvaro Martínez.

El primero de los encuentros tendrá lugar a las 11.00 horas y el segundo, a las 13.00 horas y en presencia del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá. Ambos se desarrollarán en el Consolat de Mar, ha informado el Ejecutivo autonómico.

A primera hora, a las 09.30, inaugurará la VII edición del foro de debate eForum eMallorca Experience 'Paso firme hacia el futuro', organizado por el Grupo Serra, en el Museo Es Baluard.

A su llegada, la presidenta será recibida por Carmen Serra y Paula Serra, presidenta y directora de audiovisuales del Grupo Serra, respectivamente, y por Pedro Rullán, consejero delegado del Grupo.

Ya por la noche, a las 21.30 horas, asistirá al concierto de Belén Aguilera que abrirá la tercera edición de Nits a Bellver, que tendrá lugar en el Castell de Bellver.