Prohens se reunirá este viernes con los consejeros delegados de Eurowings y Sidetours

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá en audiencia este viernes al consejero delegado de Eurowings, Max Kownatzki, así como al presidente y al CEO de Sidetours, Bernardo Quetglas y Francisco González, respectivamente.

Será en una audiencia que tendrá lugar a las 13.00 horas en el Consolat de Mar y en la que también asistirá el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá.

PRESENTACIÓN 'EL ECOLOGISTA DE DERECHAS'

La líder del Ejecutivo asistirá este viernes, a las 19.00 horas, a la presentación del libro 'El ecologista de derechas', de Toni Timoner, que se celebrará en la Biblioteca de Babel.

La presidenta pronunciará unas palabras antes del diálogo entre el autor y el periodista del diario El Mundo Eduardo Colom.