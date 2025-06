Prohens, tras las revelaciones de la UCO sobre Cerdán: "Cada día resulta más insoportable y más insostenible"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante una sesión plenaria.- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha lamentado "otro capítulo más de la corrupción" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE después de que se haya desvelado un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al Tribunal Supremo y que vincula al hasta ahora 'número tres' en el PSOE y secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, con el cobro de comisiones por la adjudicación ilegal de obras públicas.

"Cada día resulta más insoportable. Cada día es más insostenible", ha criticado la líder del Ejecutivo balear en un mensaje en la red social X.

Según Prohens, "no gobiernan, no gestionan, no están en los problemas de los ciudadanos" sino que "solo resisten, se defienden y se revuelven en el barro". "Los ciudadanos no merecen esto. Ha llegado la hora de la decencia", ha zanjado.